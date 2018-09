Oldtimer fahren, Hospiz helfen

Weilburg Am Samstag, 8. September, können alle Interessierten in einem Oldtimer mitfahren. Dies ist ab 9 Uhr möglich. Die Oldtimer fahren auf dem Marktplatz in Weilburg los. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder 2,50 Euro. Der Erlös kommt der Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen zu Gute. Weitere Informationen gibt es unter Tel. (0641) 5591644. (red)