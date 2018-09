Oldtimer rollen zum Skifflefest

Am Sonntag (9. September) geht das ungewöhnliche Wochenendfestival auf die Zielgeraden. Im Mittelpunkt steht natürlich die Skifflemusik.

Und davon gibt es auch am Sonntag noch reichlich. Von 11 bis 18 Uhr wird der Kurpark quasi nonstop von insgesamt drei Bands beschallt. Am Start sind unter anderem ab 11 Uhr „Sacred Sound of Grass“.

Eigens aus Finnland reisen die „Skifflepapats“ an. Ihr Konzert beginnt um 14.15 Uhr.

Den Schlusspunkt setzen ab 16 Uhr „Dick Barber´s Skiffle Men“.

Oldtimer aus England, Handkäse aus Hüttenberg, Apfelsaft aus Laubuseschbach und Bier aus Lich

Auf die Ohren gibt es alles, was Banjo, Waschbrett und Teekistenbass so hergeben.

Schließlich handelt es sich beim Skiffle um handgemachte Musik auf ungewöhnlichen Instrumenten. Seine Wurzeln hat er in der Folk-, Country-, Blues- und Jazzmusik der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts.

Zur alten Musik gibt es alte Autos: Das Skifflefest ist ein Treffpunkt für Besitzer vorwiegend britischer Old- und Youngtimer. Ebenfalls einen Blick wert sind die Stände der Kunsthandwerker und die kleine Comic-Messe.

Dazu gibt es neben Streusel- und Zwiebelkuchen aus heimischen Backstuben, Handkäse aus Hüttenberg, Bier aus Lich, Apfelwein und -saft aus Laubuseschbach sowie - als Reminiszenz an die gute, alte Zeit - eisgekühlte Africola. Jede Menge kulinarische Alternativen finden die Besucher in den nahen Lokalen und Cafés. (red)