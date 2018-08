Olivia Heß

Geboren am 1. September 1982 in Neuhaus am Rennweg (Thüringen). Nach dem Abitur Journalistik- und Anglistikstudium an der Universität Leipzig. Währenddessen Mitarbeit bei einem Leipziger Lokalradio und Praktika bei verschiedenen Tageszeitungen und Radiosendern in Deutschland. 2006/2007 Volontariat bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, anschließend Mitarbeiterin in der Lokalredaktion Stadtallendorf. Ab 2008 Redakteurin in der Nachrichtenredaktion. Arbeitet seit 2012 in der Lokalredaktion Weilburg.