Operation ist der letzte Schritt

„Es gibt viele andere Behandlungsmöglichkeiten, die Linderung bringen: Krankengymnastik, gezielte Spritzen an die Wirbelgelenke und um die Nerven, auch die medikamentöse Therapie ist ein wichtiger Behandlungszweig“, erklärt die Ärztin vom Wirbelsäulenzentrum in Wehrda. Hilft am Ende nur noch eine Operation, profitieren je nach Schwere des Eingriffs rund 70 Prozent der Operierten von dem Eingriff.

Bei einer 71-jährigen Anruferin aus Eschenburg wurde schon vor einiger Zeit eine Spinalkanalstenose diagnostiziert, also eine Einengung des Nervenkanals in der Wirbelsäule. „Ich kann kaum noch laufen, so gerne ich das möchte“, sagt die Anruferin. Zwei stationäre Schmerztherapien hätten daran nichts geändert.

„Dann sollten Sie eine Operation erwägen“, schlägt Dr. Schuckart vor. Die Anruferin hat aber Bedenken wegen ihres Übergewichts. „Wir arbeiten immer minimal invasiv“, beruhigt sie Dr. Schuckart. „Sicher ist abnehmen immer gut, aber es ist nicht die Bedingung für eine Operation.“

Ein 63-Jähriger aus Ehringshausen ist vor einem Monat hingefallen, weil er plötzlich seine Beine nicht mehr kontrollieren konnte. „Ich konnte nicht mehr aufstehen und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht“, berichtet er. Nach einigen Stunden sei das Gefühl in seine Beine zurückgekehrt, nun bekomme er Schmerzmittel und Krankengymnastik. „Aber der Arzt sagt, das kann mir jederzeit wieder passieren. Muss ich jetzt operiert werden?“

Dr. Schuckart kann ihn beruhigen. „Solange Sie mit Schmerzmitteln und Krankengymnastik gut zurecht kommen, wird man nicht operieren“, sagt sie. Es gebe zudem noch einige andere Behandlungsmethoden, beispielsweise Infusionen und andere Schmerztherapien. Solange die Physiotherapie greife, werde ihm das nicht wieder passieren, sagt sie. „Lassen Sie die Spinalkanalstenose weiter konservativ behandeln“, ist ihr Rat.

Eine 54-jährige Dillenburgerin fürchtet sich vor ihrer anstehenden Operation der Halswirbelsäule. „Das ist normal“, sagt Dr. Schuckart. „Jeder, der am Rückenmark operiert wird, hat Angst. Aber wenn Sie Ihrem Operateur vertrauen, sollten Sie sich darauf einlassen.“ Die Anruferin ist zudem verunsichert, weil die Diagnose auf eine Stenose zwischen dem 4. und 5. Halswirbel lautete. „Jetzt sollen aber die Wirbel vier bis sechs operiert werden. Warum das?“, fragt sie.

Gangstörungen weisen auf eine hochgradige Einengung des Rückenmarks hin

„Der MRT-Befund, den Sie mir vorgelesen haben, beschreibt eine bereits bestehende Verengung im Segment 5/6. somit ist absehbar, dass das benachbarte Segment in ein bis zwei Jahren ebenso viel Beschwerden machen wird. Deshalb bietet man Ihnen die Operation beider Segmente an, was ich für äußerst sinnvoll halte. Sonst stünde Ihnen innerhalb kurzer Zeit eine weitere Operation bevor“, erklärt die Spezialistin. Die Symptome der Patientin wiesen auf eine bereits hochgradige Einengung des Rückenmarks hin: Gangstörungen und Taubheit von Händen und Füßen.