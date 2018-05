Opfer mit großer Brutalität erpresst

Die Angeklagten aus Allendorf (Eder) stehen vor Gericht, weil sie laut Anklageschrift eine lange Liste von Straftaten verwirklicht haben sollen: Geiselnahme, erpresserischer Menschenraub, Schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Nötigung und noch mehr.

Ein Opfer soll sich sieben Stunden in der Gewalt aller Angeklagten und weiterer Beteiligter befunden haben. Für den 30-jährigen Haupttäter und einen anderen Mann steht gar Sicherungsverwahrung im Raum.

Sachverständige bescheinigt dem Haupttäter eine „psychopathische Persönlichkeit“

Am Ende der Beweisaufnahme, die ergeben hat, dass die Taten in erster Linie mit der Drogensucht des 30-Jährigen und dadurch bedingter Differenzen um die Qualität des gelieferten Stoffs mit seinen Lieferanten in Zusammenhang stehen, hatte eine psychiatrische Sachverständige das Wort. Sie bescheinigte ihm neben der Drogensucht „deutlich dissoziale und psychopathische Persönlichkeitsmerkmale“.

Der Haupttäter könne Menschen einschätzen und für seine Zwecke missbrauchen, betonte sie. So sei es auch bei einem 23-Jährigen gewesen, der seinerseits an mangelndem Selbstwertgefühl leide, so die Psychiaterin. Der nämlich werde nur unter Alkohol und Drogen selbstbewusst und aggressiv.

Um seine Hemmungen zu übertünchen, habe der junge Mann mit Kraftsport, verbunden mit der Einnahme von Anabolika angefangen. Das dadurch bedingte Erscheinungsbild habe der Hauptangeklagte ausgenutzt. Obwohl beide Männer angegeben hatten, Drogen beziehungsweise Alkohol bei den Taten konsumiert zu haben, sah die Expertin in den meisten Fällen keine Einschränkung der Schuldfähigkeit. Der Jüngere sei immer ohne jede Ausfallerscheinungen beschrieben worden. „Er verträgt unglaublich viel“, sagte sie.

Weil bei beiden Männern die Straftaten in unmittelbarer Beziehung zu ihrer Sucht stünden und eine Therapie erfolgreich sein könne, sei eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach einer Verurteilung möglich, wie die Sachverständige ausführte, eine Sicherungsverwahrung trotz einer negativen Legalprognose noch nicht nötig.

Bei dem Älteren hob sie jedoch hervor, dass diese zum Schutz der Allgemeinheit, sollte die Therapie fehlschlagen, später durchaus in Frage komme.

Unabhängig vom Alkoholkonsum sei aber die Beteiligung eines 25-Jährigen an den Taten, so die Gutachterin, eine Einweisung steht daher nicht im Raum. Durch sein Trinkverhalten in der Nacht bei einer der Taten, könne es aber bei ihm durchaus zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit gekommen sein.

Alle drei sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Einem weiteren 23-Jährigen und der 25-jährigen Lebensgefährtin des Haupttäters wird Beihilfe vorgeworfen. Die Frau sei ihrem Freund unterlegen, so die Psychiaterin. Sie mache, was er wolle, wenn sie etwa das Auto gefahren sei. Er wiederum sei jemand, „der immer die Alphaposition anstrebt und behalten will.“

Der Prozess wird am 5. Und 6. Juni fortgesetzt. Dann sollen die Schlussvorträge und eventuell bereits ein Urteil folgen.