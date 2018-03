Opitz ist Wehr 70 Jahre treu

Sie wurde vom 1. Vorsitzenden Reiner Grün eröffnet und auch geleitet. Ehrengäste waren Gemeindebrandinspektor Hendrik Krämer und sein Stellvertreter Alex Schreier sowie Thorsten Rinker von der Gemeinde. Bei den Wahlen wurden der 1. Vorsitzende Reiner Grün und der 2. Vorsitzende Frank Schweighöfer wiedergewählt, neuer Kassierer ist Christian Mettler, neuer Schriftführer ist André Schweighöfer, Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung Dieter Emrich. Bei der Einsatzabteilung wurden Wehrführer Torsten Krah, sein Stellvertreter Frank Schweighöfer, Gerätewart Michael Kunkel und Jugendwartin Nicole Zorn ebenfalls wiedergewählt.

„Die Feuerwehr Hasselborn wurde im vergangenen Jahr zu neun Einsätzen alarmiert, davon waren vier Brandeinsätze, ein abgebrochener Einsatz und vier Fehlalarme von Brandmeldeanlagen“, gab Wehrführer Torsten Krah bekannt. Ferner haben einige Einsatzkräfte auch 19 Übungsabende in Theorie und Praxis sowie Lehrgänge und Seminare besucht.

Krah: „Die Feuerwehr Hasselborn wurde im vergangenen Jahr zu neun Einsätzen alarmiert“

Insgesamt haben die Hasselborner Wehrleute ehrenamtlich 600 Stunden ihrer Freizeit geopfert. Insgesamt hat die Freiwillige Feuerwehr Hasselborn 132 Mitglieder. Die Einsatzabteilung hat 14 Aktive, davon sind zwei Frauen. In der Jugendfeuerwehr werden drei Jugendliche ausgebildet.

Für ihre Arbeit im Vorstand erhielten Norbert Schmidt und Roland Schmidt vom Vorsitzenden ein Präsent. Z Hans-Jürgen Bergmann, Raymond Blümer und Claus-Dieter Schmidt wurden für 25-jährige, Gerhard Ledwig für 50-jährige Mitgliedschaft und der Ehrenvorsitzende Werner Opitz sogar für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Opitz trat 1948 mit erst 17 Jahren als Aktiver in die Feuerwehr Hasselborn ein. Er war unter anderem Wehrführer und Vorsitzender der Hasselborner Feuerwehr, später stellvertretender Gemeindebrandinspektor von Waldsolms und stellvertretender Kreisbrandinspektor des Lahn-Dill-Kreises.

Folgende Termine für 2018 wurden bekannt gegeben: das traditionelle Ostereiersuchen für Kinder findet am 2. April, die Brandschutzerziehung in der Kita „Regenbogen“ am 8. Juni und die „Tage der offenen Türen“ am 1. und 2. September. (ho)