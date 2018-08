Oratorium erklingt im Gottesdienst

Am Sonntag, 12. August, konzertiert „Joy of Life“ unter der Leitung von Jean Kleeb um 19 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien. Liturgie und Predigt übernimmt Pfarrerin Andrea Wöllenstein.

Komposition aus Dänemark

Die dänischen Komponisten Erling Kullberg und Jens Johansen verbinden in ihrem Werk „Eversmiling Liberty“ (1990) barocke Kompositionstechniken mit modernen Rhythmen und Harmonien. Themen rund um Fremdherrschaft, Unterdrückung und dem Streben nach Freiheit werden mit Rock-, Jazz- und Popelementen ausgestaltet. Als Textvorlage diente das Oratorium „Judas Maccabaeus“ von Georg Friedrich Händel. (red)