Orchester spielt Märsche, Rock und mehr

Mit dem Titel „Summernight Rock“ eröffnete das 33 Musiker starke Orchester unter Leitung von Patrick Mühlich das Konzert und präsentierte damit gleich zu Beginn seine rockige Seite.

Danach erklang die Polka von Freund zu Freund von Martin Scharnagel mit den Solisten Alexander Scheiwe und Peter Wedel. Mit der Titelmelodie von „Hawaii five- O“ setzten die Musiker das Programm fort. Alexander Pflugner komponierte das nächste Stück, die „Steeephans Polka“, die er seinem Freund Stefan Beranek gewidmet hat, der bei einem Verkehrsunfall 2009 ums Leben kam.

Als eines der großen Konzertwerke spielte das Orchester ein Stück von Jacob de Haan: „Free World Fantasy“. Wie vielfältig das Repertoire des Orchesters ist, stellten die Musiker während des Konzerts mit zahlreichen weiteren Stücken unter Beweis, darunter der Kaiserjägermarsch, der Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“, ein Soundtrack-Medley zu „Star Wars“ und ein Medley aus bekannten Amerikanischen Märschen. Unter dem Titel „The best of Phil Collins” erklang ein 16-minütiges Stück, das bekannte Titel wie „In the Air tonight“, „A Groovy Kind of Love“ und „One more Night“ enthielt.

Von der Polka bis zum „Wild Cat Blues“

Auch der Dirigent Patrick Mühlich selbst griff zum Instrument und interpretierte „Flammende Herzen“, ein Solostück für Flügelhorn und Trompete.

Zum Abschluss spielte der Musikzug die Polka „Musik ist Leben” von Elmar Eggerl und den „Wild Cat Blues“ mit Dieter Spies an der Soloklarinette. Mit der Zugabe „Wir sind Kameraden” verabschiedete sich der Musikzug von seinem Publikum. (red)