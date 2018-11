Orchester spielt böhmische Blasmusik

Dirigent Michael Werner hat ein abwechslungsreiches Programm für die Anhänger der böhmischen Blasmusik zusammengestellt. Mit dem Marsch „Junges Leben“ von Ernst Mosch eröffnet das Orchester den musikalischen Reigen. Es folgt eine Zeitreise durch die Welt der böhmischen Blasmusik, denn Werner hat für diesen Abend viele Titel aus dem Repertoire von Ernst Mosch und seinen Original Egerländer Musikanten ausgewählt.

Seine Spielfreude an der Musik des Egerlandes will das Gladenbacher Orchester mit den Polkas „Winterrosen“, „Wir sind Kinder von der Eger“ oder Moschs letzter Komposition „Zwei Strawanzer“ unter Beweis stellen. Daneben erklingen so bekannte Melodien wie der „Egerländer Musikantenmarsch“, „Gruß an Böhmen“ oder der Walzer „Ich tanz so gern mit dir“.

Außerdem spielen die Musikanten neuere Kompositionen wie die schwungvolle Polka „Ein halbes Jahrhundert“ oder den Polka-Hit „Böhmischer Traum“. Und auch gesanglich wird dem Publikum einiges geboten, denn bei einigen Titeln wird Michael Werner im Duett mit Annette Hecht zu hören sein. Durch das Programm führt der Vorsitzende des Musikvereins, Johannes Schmalz.

Karten gibt es im Schuhhaus Zacharias in der Markstraße 42 in Gladenbach zum Vorverkaufspreis von 7 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 8 Euro. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. (red)