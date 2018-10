Orgel und Klavier harmonieren

Vor einem Jahr hatten die beiden Musiker erstmals zusammen gespielt und dabei entdeckt, wie gut sie musikalisch harmonieren, stellte Zitzmann fest. „Es war der Beginn einer zukunftsträchtigen Zusammenarbeit.“

Seitdem hätten sie an ihrer Klangfarbe und auch neuen Instrumenten gearbeitet, was sich in dem Konzert in der Weidenhäuser Kirche widerspiegelte.

Schon der Auftakt, eine Arie des Komponisten Clifford Demarest für Orgel und Klavier, fiel geradezu meisterlich aus. Beide lieferten nicht nur ein perfektes Klangbild ab, sondern zeigten bravourös, wie wunderbar Orgel und Klavier zusammen harmonieren.

Musiker überzeugen auch mit Cembalo-Spiel

Die eine lieferte das etwas schwermütige musikalische Bett, in dem das andere seine traumversunkene Melodie ausbreitete. Die Orgel mit ihrem majestätisch-erhabenen Klang, das Klavier mit seinen bisweilen verspielten und hüpfenden Tonfolgen – eine Mischung, die den Ohren schmeichelte und noch länger nachhallte.

Dabei beeindruckten die anderen Stücke für Orgel und Klavier, alle ebenfalls aus der Feder Demarests, nicht minder.

Daneben überzeugten Rink und Zitzmann mit Cembalo-Klängen. Unter anderem hatten sie sich dafür das Konzert a-Moll für zwei Cembali von Johann Ludwig Krebs ausgesucht, das seinen Schöpfer melodisch unverkennbar als einen Schüler Johann Sebastian Bachs auswies.

Perfekt aufeinander abgestimmt erweckten die Musiker den typischen Klang des Barock zum Leben, wobei der feine Klang des Instruments es seinen Zuhörern leicht machte, in den Melodien zu versinken und das besondere Konzert in vollen Zügen zu genießen. (val)