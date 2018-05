Orgelmusik erklingt zur Kaffeezeit

Wetzlar „Orgelmusik zur Kaffeezeit“ erklingt ab Mai immer am ersten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Am 6. Mai begleitet Organist Dietrich Bräutigam die Sängerin Dagmar Thesen. Am 3. Juni singt Edith Boros zur Orgelmusik von Noems Domokos. Am 1. Juli spielt Mortiz Krotz und am 5. August musiziert Joachim Eichhorn. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 2. September ab 17 Uhr ein Kammerkonzert von Mitgliedern des Jungen Sinfonieorchesters Wetzlar. Der Eintritt ist frei. (red)