Wetzlar In der Reihe Orgelmusik zur Kaffeezeit gibt es am Sonntag, 3. Juni, ab 15 Uhr ein eineinhalbstündiges Konzert mit der Sängerin Edith Borsos und der Organistin Noémi Domokos. Der Eintritt in die Stadtkirche am Schillerplatz ist frei, Spenden willkommen. (lr)