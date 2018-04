Orte und Ecken neu entdecken

Pünktlich zu Saisonbeginn präsentieren die Gästeführerschaft und die Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) ein abwechslungsreiches Programm von öffentlichen Führungen.

Ohne Anmeldung kann sich jeder diesen Rundgängen anschließen, die in die Elisabethkirche, durch die Altstadt oder hinauf zum Landgrafenschloss führen.

Oder soll es eine Tour durch die Lutherische Pfarrkirche sein, eine Führung hinein in die Kasematten oder ein Rundgang zum Thema Märchen? All dies und noch mehr gehört zu dem attraktiven Angebot, in dem auch Trude eine Rolle spielt.

Wer sich „historisch“ amüsieren möchte, der sollte das Marktweib nicht verpassen: Trude überzeugt mit ihrem lockeren Mundwerk.

Für diese besondere Tour wird ein Teilnahmeticket benötigt, welches in der Tourist-Information im Erwin-Piscator-Haus erworben werden kann. (red)