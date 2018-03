Ortsbeirat ist sauer über Haushaltsplan

Die Ortsvertreter hoffen jedoch, dass sich die Situation ändern wird, wenn die Stadt nicht mehr unter dem „Rettungsschirm“ steht. Lediglich unter dem allgemeinen Posten „Planungen Neubaugebiete“ sind 15 000 Euro für das Dorf versteckt.

Straßenlampen sollen länger leuchten

Die Summe soll für eine erste Planung für ein Baugebiet in Runzhausen verwendet werden. Denn um das Thema Erschließung neuer Bauplätze bemüht sich der Ortsbeirat schon seit Jahren. Angedacht ist eine Erweiterung der Bebauung in Verlängerung vom „Grabenweg“. Dieses Baugebiet könnte Platz für zehn bis zwölf Häuser bieten. Bei der Diskussion um das Straßenlampenkonzept waren sich alle Vertreter aus dem Ortsbeirat einig, dass auch in Runzhausen – wie für Weidenhausen, Erdhausen und Gladenbach angedacht – die Lampen bis 1.30 Uhr brennen sollen.

Um dem großen Problem mit dem zunehmenden Hundekot zu begegnen, sollen weitere Mülleimer für diesen Zweck angebracht werden. Vor allem in Richtung Römershausen seien die Wege voll mit den Hundehaufen. Etwas verwundert zeigte sich der Ortsbeirat über die „Flickschusterei“ an der evangelischen Kirche in der Dorfmitte. Burk und seine Kollegen hatten den schlechten Zustand des Fußweges an dem Gotteshaus moniert.

Nun wurde ein kleines Teilstück neu asphaltiert. Warum nicht der ganze Weg in Ordnung gebracht wurde, ist dem Gremium ein Rätsel. Daher bittet der Ortsbeirat die Stadtverwaltung in Gladenbach weiterhin, die Gefahrenstelle und Stolperfalle dringend zu beseitigen.

Im Advent hatte sich der Ortsbeirat an der Aktion „lebendiger Adventskalender“ beteiligt und dafür das alte Backhaus genutzt. 90 Euro kamen dabei als Spenden zusammen und sollen für das Dorf verwendet werden, betonte der Ortsvorsteher.

Bei dieser Gelegenheit wurde überlegt, das alte Backhaus wieder mehr zu nutzen und neu zu beleben. In welcher Form das möglich werden kann, soll vorab mit den Zuständigen und früheren Nutzern geklärt werden. (pp)