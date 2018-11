Ortsbeirat lehnt den Haushalt ab

Ortsvorsteher Bernd Müller und seine beiden Kollegen empfinden es als ungerecht, dass die kleinen Stadtteile bei den Investitionen und Wünschen benachteiligt werden. Aus der Forderungsliste, die von Rachelshausen aufgestellt hatte, erscheint nichts im geplanten Etat für 2019.

Schwarz-Weiß-Trennung kommt

Allerdings hatte die Gladenbacher Verwaltung dem Ortsvorsteher zugesichert, dass die Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehr-Gerätehaus endlich in 2019 gemäß den aktuellen Vorschriften umgesetzt werde. Dafür stünden noch Haushaltsreste aus den Vorjahren bereit.

Die Schwarz-Weiß-Trennung in Gerätehäusern bedeutet, dass sich die Feuerwehrleute nicht in der Halle umziehen müssen, wo die Einsatzfahrzeuge stehen. In diesen Umkleideräumen sollten auch Spinde mit der Kleidung untergebracht werden.

Außerdem soll es nach den Schutzvorschriften für die Feuerwehrleute die Möglichkeit geben, die nach einem Einsatz verrauchte und verschmutze Einsatzkleidung gleich in der Fahrzeughalle oder einem Extraraum auszuziehen, dann zu duschen und so nicht die private Kleidung mit den Rauchgasen zu kontaminieren.

Die Forderung nach der Schwarz-Weiß-Trennung für die freiwilligen Retter in Rachelshausen stellt der Ortsbeirat allerdings schon seit zwei Jahrzehnten immer wieder. Dass Gladenbach den Wunsch nun endlich erfüllen möchte, liege wohl weniger an der Durchsetzungskraft des Gremiums als vielmehr am Druck der Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse, die die Gerätehäuser regelmäßig kontrollieren – und bemängeln, mutmaßen die drei Ortsvertreter.

Von den übrigen Wünschen wie der Sanierung der Ortsstraßen, dem neuen Tor für den Friedhof oder einer Sanierung der Theke mit Schallminderung im Dorfgemeinschaftshaus ist nichts im Haushaltsplan berücksichtigt. „Lediglich Absichtserklärungen für kleinere Investitionen für 2020 und 2021 sind zu finden, die allerdings nicht verbindlich sind“, bedauert Bernd Müller. Unzufrieden ist der Ortsbeirat mit dem Zustand vieler Straße im Dorf. Obwohl es einen Ortstermin im April mit den Fachleuten aus dem Gladenbacher Rathaus gegeben habe, sei bis heute nichts passiert, erklärt Müller. Sobald der Bauhof Kapazitäten frei hätte, solle etwas getan werden, hieß es.

Der Ortsvorsteher und seine Kollegen hoffen, dass es im kommenden Jahr besser werde. Schließlich wurden 175 000 Euro für die Straßensanierung in den Haushaltsplanentwurf 2019 eingestellt. Aber eigentlich sei 2019 schon zu spät und die vorhandenen Schäden würden durch die anstehende Frostperiode nur schlimmer werden.

Straßen müssen saniert werden

Wenigsten die größten und schlimmsten Löcher – unter anderem in der „Zur Hohen Straße“ sollte der Bauhof daher so schnell wie möglich flicken, hieß es in der Sitzung.

Einig war sich das Rachelshäuser Gremium auch bei der Vergabe der Ehrenamtspauschale. Die 277,57 Euro, die Rachelshausen dafür zur Verfügung stehen, hat der Ortsbeirat durch eigene Mittel auf 300 Euro aufgerundet. 150 Euro soll Horst Debus bekommen, der sich seit über 20 Jahren liebevoll um die Ruhebänke in der Gemarkung und den Dorfbrunnen kümmert. 100 Euro gehen an seinen Enkel Stefan Debus für seine unermüdlichen Arbeiten an der Dorfchronik und der Historie über den Steinbruch. (pp)