Ortsbeirat spricht Probleme im Dorf an

Ortsvorsteher Klaus Bartnik hatte den acht anwesenden Bürgern einiges zu berichten. So wurden beispielsweise nach vielen Jahren die Gardinen im Bürgerhaus gereinigt und die marode Bank oberhalb der Jagdhütte ausgetauscht.

Nach Anregung einer Einwohnerin, Beutelspender für Hundekot aufzustellen, will der Ortsbeirat diesem Wunsch nun nachgehen. In der Sitzung wurde mit den anwesenden Bürgern dafür passende Orte besprochen. An drei Punkten, an denen Hundebesitzer besonders häufig mit ihren Vierbeinern unterwegs seien, möchte der Ortsbeirat solche Beutelspender aufstellen lassen.

Auch berichtete Bartnik, dass bereits ein Wahlvorstand für die Landtagswahl am 28. Oktober gebildet sei. „Wer Interesse hat, bei kommenden Wahlen im Wahlvorstand zu helfen, darf sich gerne bei dem Ortsbeirat melden“, warb Bartnik. Er berichtete zudem, dass die Homepage des Dorfes vom Netz genommen wurde.

Homepage wird überarbeitet

Die im vergangenen Jahr errichtete Seite soll neu aufgebaut werden und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Auch soll es einen neuen Systemadministrator geben, da der bisherige Administrator die Aufgabe aus beruflichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann.

Ein Thema, dass den Ortsbeirat schon seit längerem beschäftigt, ist der geplante Unterstand am Bürgerhaus. Nachdem in der Planung nun auch alle Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt wurden, wartet der Ortsbeirat nur noch auf die Baugenehmigung. „Danach kann es dann mit dem Bau losgehen“, prophezeite Bartnik. Die Bereitschaft zu helfen sei bei vielen Einwohnern bereits vorhanden.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Breitbandversorgung. Hier habe es bei einer Nachbesserung im Bereich der Bachgrundstraße und der Bellnhäuser Straße Mängel gegeben, so der Ortsbeirat. Dadurch sei dort nun vielfach Unkraut im Pflaster festzustellen. Der Ortsbeirat forderte von der Stadtverwaltung bereits eine Nachbesserung seitens der Baufirma, da sonst Anlieger in Zukunft für die Beseitigung des Grüns verantwortlich seien.

Gefahrenstelle in der Hofackerstraße

Bisher zeigt die Stadtverwaltung wenig Verständnis gegenüber dem Problem, da auch in anderen Bereichen, wo kein Breitband verlegt wurde, vielfach grüner Bewuchs festzustellen sei. Für dessen Beseitigung tragen die Bürger die Verantwortung. Der Ortsbeirat ist mit der Antwort nicht zufrieden und steht weiter mit der Stadtverwaltung zu diesem Thema in Kontakt.

Bürger und Mitglieder des Ortsbeirates trugen außerdem ein Problem einer weiteren Baumaßnahme vor. Zwar sei die neue Decke in der Stichstraße im Bereich Hofackerstraße 1 gut verarbeitet, doch sei der neue Einlauf des Seitengrabens zu tief, die Kante zu scharf und die Gefahrenstelle von weitem nicht erkennbar. „Besonders für Kinder, die in der Straße spielen, ist die Stelle gefährlich“, erklärte Ortsbeiratsmitglied Reiner Weigand. Er könnte sich gut ein Gitter über dem Ablauf oder einen Stein vor der Gefahrenstelle vorstellen.

Momentan macht ein Warndreieck und ein Blumenkasten, beides von einer Anwohnerin aufgestellt, auf den Graben aufmerksam. Der gesamte Ortsbeirat möchte sich die Stelle noch einmal anschauen und Vorschläge sammeln, bevor er das Thema mit den Verantwortlichen bespricht. (jns)