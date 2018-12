Ortsbeirat verteilt Pauschale

Insgesamt 12 474 Euro hat der Landkreis in diesem Jahr der Stadt für die Förderung des Ehrenamts überwiesen – einen Euro pro Einwohner. Etwa ein Viertel des Geldes geht an sechs Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen. Dies hat der Magistrat so festgelegt. 9224 Euro können noch verteilt werden. Diese Aufgabe sollen die Ortsbeiräte übernehmen.

Jeder Stadtteil bekommt eine Grundpauschale von 200 Euro sowie 50,37 Cent pro Einwohner. Die 277,57 Euro, die Rachelshausen zur Verfügung stehen, rundete der Ortsbeirat durch eigene Mittel auf 300 Euro auf.

Auch die Landfrauen werden bedacht

150 Euro soll Horst Debus bekommen, der sich seit über 20 Jahren liebevoll um die Ruhebänke in der Gemarkung und den Dorfbrunnen kümmert. 100 Euro gehen an seinen Enkel Stefan Debus für seine unermüdlichen Arbeiten an der Dorfchronik und der Historie über den Steinbruch.

Die Rachelshäuser Landfrauen sollen 50 Euro erhalten. Sie kümmern sich nicht nur um den Blumenschmuck bei den Ortseingangsschildern, sondern bereichern auch das Dorfleben mit ihren Veranstaltungen für Klein und Groß. (pp)