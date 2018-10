Ortsbeirat will Pergola am DGH

Ortsvorsteher Rolf Herrmann und seine Mitstreiter möchten, dass die Böschung hinter dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) durch große Winkelsteine abgefangen wird und so der zwischen Böschung und DGH befindliche Zwischenraum überdacht oder als Pergola gestaltet werden kann. Damit könnte der große Saal mit einfachen Mitteln für größere Feiern in der warmen Jahreszeit erweitert werden.

Theoretisch könnte dieser Zwischenraum mit Heizkörpern aus dem großen Saal beheizt werden. Denn schließlich bestehe die Mauer unter den Fenstern (zur Hangseite hin) lediglich aus dünnen Brettern, erläuterte der Ortsvorsteher. Die dort angebrachten Heizkörper erwärmen derzeit den großen Saal und auch das Außengelände. Deshalb stellte der Ortsbeirat den Antrag, die Wände unterhalb der Fenster so schnell wie möglich zu isolieren und damit Heizkosten und Energie zu sparen.

Die Böschung zum DGH hin soll außerdem mit den gleichen Natursteinen, die unten an der Böschung beim Parkplatz aufgeschüttet wurden, bis zur Spielplatztreppe aufgefangen werden, so dass ein einheitliches Bild entsteht.

Zufrieden sind Herrmann und seine Mitstreiter über den „Abschluss des Fünfjahresplans“, der für das Ortseingangsschild aufgestellt und erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Schild wurde inzwischen an der „dicken Eiche“ wieder errichtet.

Herrmann berichtete in der Sitzung von Problemen mit Vandalen und Halbstarken beim Jubiläumsfest. Sie hatten versucht, die kleine Treppe beim Backhausmodell auszutesten und dadurch einige Schäden verursacht. Da in jüngster Zeit jedoch keine neuen Vorkommnisse vermeldet wurden, solle von einer Einzäunung des Modells zunächst abgesehen werden. Angebracht werden soll eine Stele aus Stein mit einer Messingplatte, auf der wichtige Daten aus der Historie des Gebäudes festgehalten werden.

Auch zum Thema Friedhof konnte Herrmann Positives vermelden: Der Bauhof habe den Brunnen wieder instand gesetzt und eine neue Abdeckung montiert. Die Kollekte aus dem Festgottesdienst bei der Jubiläumsfeier soll für ein neues Mikrofon, neue Sitzkissen, eine Box für Trauerkarten und Beleuchtung für den Organisten in der Friedhofskapelle verwendet werden.

Gemeinde soll mobilen Lautsprecher für Trauerfeiern anschaffen

An die Gemeinde ging der Antrag, einen zusätzlichen mobilen Lautsprecher anzuschaffen, der bei Trauerfeiern – auch in anderen Ortsteilen in der Großgemeinde – zum Einsatz kommen soll.

Auf dem Gottesacker in Schlierbach sollen zwei Maronen (Esskastanien) gepflanzt werden. „Der Baum des Jahres 2018“ wurde vom Heimatverein gestiftet. Eine weitere kleine Marone sucht seit der Jubiläumsfeier ihren festen Standort.

Zum langwierigen und viel diskutierten Thema Kinderspielplatz am DGH kommen positive Signale aus dem Bad Endbacher Rathaus. Nachdem einige fehlende Unterlangen an die zuständigen Behörden nachgereicht worden sind, rechnet der Ortsbeirat mit einem baldigen Förderbescheid.

Michael Otto, Mitglied des Ortsbeirates und Initiator der Idee für einen erweiterten Spielplatz, möchte sich selbst mit Rat, Tat und Spendengeldern einbringen und wartet daher täglich auf „grünes Licht“.

Weitere Ärgernisse sind Löcher in und Hindernisse auf verschiedenen Fußwegen in Schlierbach. Dabei geht es beispielsweise um den Weg vom DGH zum Belzweg oder den seit nunmehr einem Jahr umgestürzten und liegen gebliebenen Baum auf dem „unteren Belzweg“ sowie um zerstörte Bänke am „Schulweg“.

Weiteres Thema waren die Raser beziehungsweise eine Verkehrsberuhigung der Hauptstraße in Schlierbach. Hier gibt es Überlegungen, den Asphalt an machen Stellen durch Pflaster zu ersetzen (Aufpflasterung) und so die Autolenker zur angepassten Geschwindigkeit zu bewegen.

Mit einem entsprechenden Antrag sollen sich die Mitarbeiter im Bad Endbacher Rathaus befassen.