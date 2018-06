Ortsbeirat will bessere Straßen

Ortsvorsteher Jörg Jakob teilte mit, dass die gröbsten Schlaglöcher der innerörtlichen Straßen saniert worden seien. „Teer ist derzeit Mangel“, sagte er. Dem pflichtete Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) bei.

Im Investitionsvorschlag rangiert der Straßenunterhalt an erster Stelle, konkret der Wunsch, die Einfahrt zu der Siedlung mit neuer Teerdecke und Bordsteinen zu versehen. Es folgt die Erneuerung der Teerdecke in Teilen der Ringstraße, des Kreusewegs und der Straße „Am Kaisergraben“. Die Sanierungen der Denkmalstraße und der Dorfstraße sollen zu Gunsten Bischoffer Straße zurückgestellt werden. Die befinde sich nämlich in einem sehr schlechten Zustand, vermehrt träten dort Wasserrohrbrüche auf. Saniert werden sollen auch die Dorf- und die Raiffeisenstraße.

Als nicht endausgebaute Straßen und damit als ausgebaute Feldwege seien die Straßen „Am Kaisergraben“, „Vor der Sündwiese“ und „Am Erzenberg“ zu betrachten, führte Bauamtsleiter Andree Reiers aus. Dies sei wiederum ein wichtiges Kriterium bei der Veranlagung zu den „wiederkehrenden Straßenbeiträgen“.

Ortsbeiratsmitglied Gabi Kuhne gab eine Anregung seitens der Bürger weiter, die Engpassregelung in der Günteroder Straße so zu verändern, dass der Verkehr aus Fahrtrichtung Bischoffen Vorfahrt genießt. Der Ortsbeirat nahm diese Anregung auf, votierte einstimmig für die Umsetzung und will dies in die Verkehrsschau im September einbringen.

Ortsvorsteher Jörg Jakob bedankte sich für die Unterstützung für den neu zu schaffenden Dorf- und Festplatz. Auf einer Infoveranstaltung für die Bürger hat das Planungsbüro kürzlich das Konzept vorgestellt. Derzeit erfolgt die Abfrage der Träger öffentlicher Belange.

Für den Dorfverein berichtete Andree Reiers, dass die Vorbereitung für das Jubiläumsfest im kommenden Jahr auf Hochtouren laufen. Geplant sei, den Dorfmarkt im Jubiläumsjahr bereits Ende Mai zu veranstalten.

Volker Jakob regte den Kauf einer mobilen Lautsprecheranlage sowie eines „Beerdigungspavillons“ als Wetterschutz für Angehörige an. Günterods ehemaliger Ortsvorsteher Edwin Schreiner sprach sich dafür aus, den Bereich Eingang Dorfgemeinschaftshaus, Stellplatz der Mülltonnen, zu überdachen. Andree Reiers verwies in diesem Zusammenhang auf das laufende IKEK-Verfahren.

Votum für die Oldtimerfahrt

Einstimmig sprach sich das Gremium für die Wertungsprüfung bei der Oldtimer-Fahrt des ADAC aus, die am 30. Juni auf einem Rundkurs in der Siedlung erfolgen soll.

Der Ortsbeirat will sein Restbudget von 225 Euro für die Fortführung des Projektchors zur 725-Jahr-Feier zur Verfügung stellen. „Aus diesem Budget sind auch 1000 Euro in die Bodenversiegelung der Friedhofshalle geflossen“, so der Ortsvorsteher.

Der Brunnen am Backhaus läuft. Er ist undicht und soll vorerst gereinigt werden, bevor im kommenden Jahr dort eine größere Instandsetzung erfolgt. Die Bushaltestelle in Dorfstraße befindet sich in einem nicht gerade einladenden, wenn nicht sogar abstoßenden Zustand .Der Ortsbeirat überlegt derzeit noch, wie dort Abhilfe geschaffen werden kann. (hlp)