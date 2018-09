Ortsgericht verbindet Amt und Bürger

Die kommissarische Direktorin des Amtsgerichtes Biedenkopf, Andrea Hülshorst, verabschiedete Richter mit einem Rückblick auf seine ehrenamtliche Tätigkeit.Von Dezember 1996 bis heute habe Richard Kurt Richter nicht nur viele Anforderungen in seinem Ehrenamt gehabt, sondern auch vier, oder genauer 4,25, Amtsgerichtsdirektoren kennengelernt. Das Land Hessen könne stolz auf Menschen wie ihn sein, denn es sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ein Ehrenamt anzunehmen und sich für das Gemeinwohl zu engagieren, so die Direktorin.

Bei der Feierstunde wurde auch Richters Nachfolger Klaus Müller aus Günterod ernannt und vereidigt. Wie die Amtsgerichtsdirektorin bei der Vereidigung und Überreichung der Ernennungs- sowie der Entlassungsurkunde betonte, gibt es die Einrichtung von Ortsgerichten nur in Hessen. Inzwischen sind im Land rund 900 Ortsgerichte installiert. Allein im Amtsgerichtsbezirk Biedenkopf sind 84 Ortsgerichtsmitglieder tätig.

Diese Hilfsorgane der Justiz leisten wertvolle Arbeit für das Gemeinwesen. Gerade in den sensiblen Feldern wie den Schätzungen von Grundstücken, der Nachlassabwicklung und dem Beglaubigen von Urkunden leisten die Ortsgerichte praktische Hilfe vor Ort. Allgemeine Voraussetzungen für die Übernahme eines dieser Ämter ist, dass man allgemeine Anerkennung erfahre, eine gewisse Lebenserfahrung besitze und unbescholten sei.

Nachfolger in der Gemeinde gut vernetzt

Bad Endbachs Beigeordneter Erich Koch dankte dem ausscheidenden Ortsgerichtsschöffen für seine erfolgreiche Arbeit und betonte, dass ein so langes ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich sei. Er sei froh und dankbar für die Arbeit von Richard Kurt Richter und überzeugt, einen guten Nachfolger gefunden zu haben. Der Übergang habe reibungslos geklappt, da das neue Ortsgerichtsmitglied in der Gemeinde dank seines vielfachen ehrenamtlichen Engagements bestens vernetzt sei.

Die Rechtspflegerin und stellvertretende Geschäftsleiterin Katja Honndorf betonte, dass die Ortsgerichte ein wichtiges Bindeglied zwischen Amt und Bevölkerung. Die Rechtspflegerin trug dem neuen Ortsgerichtsschöffen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. (ef)