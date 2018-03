Ortspokalschießen in Nanzenbach

Nanzenbach. Zum Ortspokalschießen des Schützenvereins laden die Organisatoren vom, 7. bis 9. September ins Schützenhaus ein. Geschossen werden kann in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr. In der Disziplin „Luftgewehr“ besteht eine Mannschaft aus 4 Schützen, wobei die besten 3 in die Wertung kommen. Mit dem Kleinkalibergewehr kann man sich, für das Schießen auf eine Glücksscheibe, qualifizieren. Die Siegerehrung findet im Rahmen des Königsballes im Oktober statt.