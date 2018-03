Ostereier bemalen

Dort wird Anke Tauscher in zehn Stunden die Technik des Tuschemalens vermitteln. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Zehn ausgeblasene Hühnereier sind mitzubringen. Pro Person fällt eine Teilnahmegebühr von 20 Euro an. Anmeldungen nimmt Anke Tauscher bis zum Mittwoch, 28. Februar, telefonisch unter (0 64 66) 91 23 73 sowie per E-Mail an tauscher-anke(at)web.de entgegen. (val)