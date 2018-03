Am Freitag, 9. März, können die Kinder im Gruppenraum der Stadthalle von 15 bis 17 Uhr Ostereier bemalen. Material steht zur Verfügung. Die Kinder können auch selbst ausgeblasene Eier zum Bemalen mitbringen. Die bemalten Eier werden am Freitag, 16. März, von 16 bis 18 Uhr am Marktplatz am Osterbrunnen aufgehängt. Auch hierzu können sie von Zuhause bemalte Eier mitbringen. An diesem Tag gibt es auch eine Osterrallye, bei der es etwas zu gewinnen gibt. Die Verlosung ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Bei beiden Aktionen entstehen für die Kinder keine Kosten. (red)