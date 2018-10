Ostereier in der  alten Kirche bemalen

Dautphetal-Friedensdorf Nach der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Heimat- und Verschönerungsverein Friedensdorf für den 9. und 10. November erneut zu einem Ostereiermalkurs in die alte Kirche ein. Anke Tauscher weiht die Teilnehmer in die Geheimnisse des Tuschemalens ein. Der Kurs geht am 9. November von 16 bis 20 Uhr und am 10. November von 10 bis 16 Uhr. Mitbringen müssen die Teilnehmer lediglich zehn ausgeblasene Hühnereier sowie zwei leere Eierkartons. Farbe, Tuschefedern und auch Kaffee und Kuchen stellt der Verein.