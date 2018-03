Osterfeuer auf dem Parkplatz

Merenberg Der Ortsbeirat Merenberg freut sich auf das zweite Merenberger Osterfeuer, das am Samstag, 31. März, auf dem Parkplatz der Sporthalle brennt. Es wird um 18 Uhr angezündet. Dieses Jahr geht der Erlös an die Kindertagesstätte „Villa Kunter­bunt“ in Merenberg. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kinder freuen sich auf ein Unterhaltungsprogramm. (red)