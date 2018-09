PS-Los-Sparer aus der Region gewinnen

In der hessenweiten PS-Sonderauslosung vom September gewinnen sechs Sparer je einen Reisegutschein über 5000 Euro. Weitere vier Sparkassenkunden erhalten Hauptpreise im Wert von insgesamt fast 143 500 Euro.

Hans-Peter Seip aus Bracht, Georg Breunig aus Burgholz, und Andrè Herrmann aus Bottenhorn sind drei der glücklichen Gewinner, die je einen Reisegutschein im Wert von 5000 Euro von Bereichsdirektor Andreas Knoll überreicht bekamen.

Darüber hinausgehen drei Hauptpreise in die heimische Region: 50 000 Euro gehen nach Lohra, 15 000 Euro nach Dautphetal und je 5 000 Euro nach Kirchhain und Amöneburg.

Über weitere drei Reisegutscheine freuen sich PS-Los-Sparer in Cappel, Marburg und Wehrda. Andreas Knoll freut sich über die große Resonanz des PS-Los-Sparens. „Es ist schon überwältigend, wenn man so viele Preise überreichen darf. Gleich vier Hauptgewinne und sechs Reisegutscheine auf einmal zeigt, wie beliebt das PS-Los-Sparen ist. Oft kaufen die PS-Los-Sparer gleich zehn fortlaufende Losnummern, um den sicheren monatlichen Gewinneffekt von 2,50 Euro auszunutzen. Das erkennen wir auch am hohen PS-Los-Anteil der Sparkasse Marburg-Biedenkopf.“

Jedes Los unterstützt Vereine im Landkreis

Georg Breunig aus Burgholz plant eine Kreuzfahrt und Hans-Peter Seip aus Bracht liebäugelt mit dem norwegischen Postschiff. Andrè Herrmann aus Bottenhorn überlegt noch.

Sparen, Gewinnen und Gutes tun, das sind die Merkmale des PS-Los-Sparens. Bis zu 170 000 Lose der Sparkasse Marburg-Biedenkopf sind jeden Monat in der hessenweiten Auslosung mit dabei. Entsprechend groß sind somit auch die Gewinnchancen.

Über eine Million Euro an Bargeld und weitere Sachpreise wie Autos und Reisen fallen Jahr für Jahr in die Region Marburg-Biedenkopf. Außerdem werden mit jedem Los automatisch Institutionen und Vereine im Landkreis unterstützt. (red)