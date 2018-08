Parlament entscheidet über Umzug

Zur Vorbereitung der weiteren Sitzungen und der Entscheidung hatte der Haupt- und Finanzausschuss den möglichen Erwerb des Areals und Umzug der Verwaltung zum Thema einer Sondersitzung gemacht, an der auch zahlreiche Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung teilnahmen. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) und der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) verdeutlichten dabei die Position des Magistrats, wonach der Kauf des Verwaltungsgebäudes II und des Conference Centers auf dem Mundipharma-Areal eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung darstelle und zudem zügig umsetzbar sei.

Zu dem Areal, dass die Stadt möglicherweise erwerben will, gehören noch Parkplätze sowie ein 22 000 Quadratmeter großes Grundstück. 7,22 Millionen Euro soll die Stadt für den Anteil zahlen. Bürgermeister Hahn sagte, dieser Kauf ermögliche der Stadt die Lösung mehrerer Probleme und erwähnte dabei die beengte Situation auf dem Betriebshof der Stadt, der erheblichen Sanierungsbedarf aufweise. Es wäre möglich, den Betriebshof auch dorthin zu holen.

Teile der Verwaltung bleiben in Innenstadt

Kritiker eines Umzugs forderten jedoch, dass das Rathaus in der Stadt bleibt. Das Rathaus bleibe in der Stadt, versprach Bürgermeister Hahn. Der Service für die Bürger werde sich sogar verbessern, denn in einem neuen Bürgerbüro ließen sich künftig viele Behördenanliegen zentral erledigen. Zudem blieben auch Ordnungsamt, Standesamt und Amt für Soziale Angelegenheiten in der Innenstadt.

Die öffentliche Sitzung der Stadtverordneten beginnt am Montag, 27. August, um 19.15 Uhr im Rathaus. (red)