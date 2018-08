Parlament hat volles Programm

Feuerwache

Die Feuerwache in Erdhausen soll für 475 000 Euro erweitert werden. Im der jetzigen Halle sollen künftig nur noch die Fahrzeuge untergebracht werden. Umkleide- und Schulungsräume befinden sich dann sauber getrennt im neuen Anbau links neben dem Gerätehaus. 316 000 Euro hat die Stadt bisher für das Projekt in ihren Haushaltsplänen festgeschrieben. Die noch fehlenden 159 000 Euro werden im Etat für 2019 berücksichtigt.

Das Parlament soll nun grünes Licht für den Bauantrag geben. Die Grundlage dafür liefert die Planung von Architekt Johann Heinrich Berghöfer (Münchhausen). Erdhausens Ortsvorsteher Helmut Brück (FW) hat kurzfristig ebenfalls einen Entwurf für den Anbau vorgelegt. Bau- wie auch Finanzausschuss sprachen sich allerdings einstimmig für den Vorschlag des beauftragten Architekten aus.

Baugebiet

15 Grundstücke sollen im Baugebiet „Im oberen Haumbach“ in Weidenhausen ausgewiesen werden. Für das 1,6 Hektar große Areal im Nordosten des Stadtteils ist deshalb ein neuer Flächennutzungs- und Bebauungsplan nötig. Der Bauausschuss empfahl einstimmig, diese nun als Satzung zu beschließen und damit Baurecht zu schaffen. Mehrere Häuslebauer haben bereits Kaufinteresse für Grundstücke signalisiert. Läuft alles nach Plan, könnten sie im Frühsommer 2019 loslegen.

Solarpark

Der Flächennutzungsplan für das ehemalige Munitionsdepot auf dem Donnerberg in Friebertshausen soll geändert werden. Das 5,35 Hektar große Areal wird seit 18 Jahren von der Firma Barth betrieben. Sie vermietet einen Großteil der Bunker an die Firma CSL Behring, die dort Akten, Büromaschinen und Mobiliar lagert. Die Abdichtungen der Bunker sind schadhaft und sollen deshalb repariert werden. In diesem Zug plant der Betreiber, auf dem Gelände einen Solarpark zu errichten.

Dafür sollen rund 43 000 Kubikmeter Erde zwischen den Bunkern eingebaut werden. Nach etwa zwei Jahren werde die Fläche verfüllt sein, hieß es. Täglich – so der aktuelle Plan – würden dafür sechs bis acht Lkw hinauf zum Depot fahren. Der Bauausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, Flächennutzungs- und Bebauungsplan für den Donnerberg ändern zu lassen.

Kita-gebühren

Was sollen Eltern künftig für einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet zahlen? Da gehen die Meinungen der Fraktionen auseinander. Derzeit liegen die Gebühren für Kinder über drei Jahre bei 120 Euro (für maximal 25 Stunden pro Woche), 150 Euro (für 32,5 Stunden) oder 170 Euro (für 44,75 Stunden). Ab August ist für alle Ü3-Kinder die Betreuung für sechs Stunden am Tag kostenfrei. Dafür stellt das Land der Stadt einen Pauschalbetrag von 135,60 Euro im Monat für jedes gemeldete Kind (derzeit 375) zur Verfügung.

Die Gladenbacher CDU fordert nun, das für alle Ü3-Kinder keine Gebühren mehr anfallen – unabhängig davon, wie viele Stunden sie täglich in der Kita verweilen. Dieser Schritt geht SPD, Freien Wählern und Junger Liste/Grüne zu weit. Sie beantragen, den Elternbeitrag für einen Ganztagsplatz auf 34,40 Euro beziehungsweise auf 11,50 Euro (für eine Betreuung bis 14 Uhr) pro Monat zu senken. Damit würde die Stadt noch 75 000 Euro pro Jahr einnehmen – und so das derzeitige Defizit im Kindergartenbereich von rund zwei Millionen Euro zumindest minimal senken. Laut einer Umfrage der Elternbeiräte der Kindergärten sprechen sich auch die meisten Mütter und Väter für dieses Gebührenmodell aus.

Die Elternbeiträge für unter dreijährige Kinder sollen laut Antrag von SPD, FW und JL unangetastet bleiben – bei 140 Euro (für bis zu 25 Stunden pro Woche), 170 Euro (für 32,5 Stunden) und 190 Euro (für 44,75 Stunden).

Windenergie

Die Unternehmen Axma Wind, Bürgerwind Gladenbach und Enercon wollen in der Gemeinde Lohra (nahe Rodenhausen und Seelbach) einen Windpark mit mehreren Anlagen errichten. Ein Windrad könnte auch auf Gladenbacher Grund gebaut werden – im Bereich der Koppe bei Erdhausen. Das Parlament entscheidet nun, ob der Magistrat Verhandlungen mit den Projektierern über eine Verpachtung der städtischen Flächen aufnehmen darf. Im Haupt- und Finanzausschuss sprachen sich fünf Abgeordnete von SPD, FW und JL für dieses Vorgehen aus, vier Vertreter von CDU und Freien Wählern lehnten dies ab. Im Wirtschaftsausschuss gab es ein ähnliches Abstimmungsergebnis (5:3).

Zisterne

Die Löschwasserzisterne in Kehlnbach ist undicht und muss deshalb repariert werden. Rund 15 000 Euro sind dafür erforderlich. Das Parlament muss dafür eine überplanmäßige Ausgabe genehmigen. Nach der Sanierung soll die Zisterne mit einer Holzkonstruktion überbaut und als Lager unter anderem von der Forstbetriebsvereinigung Kehlnbach genutzt werden.

Bienenweide

Die Junge Liste will mit einem Antrag erreichen, dass mehr Bienenweiden im Stadtgebiet angelegt werden. Dazu soll der Magistrat mit den Ortsbeiräten und Bürgern nach geeigneten, innerörtlichen Flächen suchen. In einem zweiten Schritt sollen dann ab dem Jahr 2019 Bauhofmitarbeiter oder interessierte Bürger die Flächen herrichten und einsäen. SPD und Freie Wähler plädieren dafür, zunächst einmal nur nach brauchbaren Grundstücken Ausschau zu halten – und das nicht nur innerorts, sondern auch außerhalb der Stadtteile.

Straßensanierung

Die maroden Streckenabschnitte der Landesstraße 3048 in der Kernstadt und in Mornshausen sowie die Marburger Straße (B 255) in Gladenbach sollen möglichst bald saniert werden. Das fordern SPD und Freie Wähler in Anträgen. Die Flickschusterei in den Straßen müsse ein Ende haben, so die Fraktionen, die HessenMobil zum Handeln auffordern wollen.

KIP-Mittel

Marc Bastian (CDU) will mit einem Antrag erreichen, das die fast 40 Jahre alten Fenster und Türen im Feuerwehr-Stützpunkt in Gladenbach ausgetauscht werden. Das dafür erforderliche Geld – der Stadtverordnete schätzt etwa 50 000 Euro – könnte aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes genommen werden. Aus diesem Fördertopf stehen Gladenbach derzeit noch rund 250 000 Euro zur Verfügung. Im Haupt- und Finanzausschuss änderte Bastian sein Anliegen in einen Prüfantrag an den Magistrat ab. Der soll zunächst einmal die Kosten für den Austausch der Fenster und Türen ermitteln.