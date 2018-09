Party: „Figaro by Night“

Elz Die Friseurinnung Limburg Weilburg veranstaltet am Samstag, 22. September, im Bürgerhaus in Elz ihre Friseurparty „Figaro by Night“. Dies ist eine Veranstaltung für Friseure und Endverbraucher über die neue Herbst-Wintermode. Einlass ist ab 17 Uhr. Die Show beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt inklusive Abendessen vom Buffet kostet 30 Euro. (red)