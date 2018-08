Braunfels Hunderte Besucher kamen zur ersten „Back to the 90s Party“ in der Kallemännerhütte der Burschenschaft Kallemänner Braunfels. Mit kühlen Getränken und leckerem Essen feierten die Besucher bis in die frühen Morgenstunden. Für die Musik aus den neunziger Jahren sorgten DJ Malte Sorg und sein Team. (red/Foto: privat)