Pastoralchor singt Beethoven und Bizet

Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. September, tun es die 70 Sängerinnen und Sänger wieder. Und zwar in der katholischen St. Anna-Kirche.

Zu Gehör kommen Bizets Te Deum und Beethovens C-Dur-Messe. Unterstützt wird der Chor von Gesangssolisten sowie dem Kammermusikensemble Mittelhessen. Die Leitung liegt in den Händen von André Schmidt.

Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr und kosten 22 Euro Eintritt (plus Gebühren).

Karten gibt es bei der Kur-GmbH in Braunfels und in der Reiseagentur Lutz in Oberndorf. Onlinereservierungen sind unter www.pastoralchor.de möglich. (red)