Patientenwille gilt bedingungslos

„Wer selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, für den spricht die Patientenverfügung“, erklärt die Ärztin Ingrid Sünkeler während der Telefonaktion. Damit bezieht sie sich auf schwere Erkrankungen, beispielsweise eine Demenzerkrankung im Endstadium oder einem anhaltend komatösen Zustand eines Patienten. Es ist ein schwieriges Thema, denn es geht um Menschen, die dem Tod näher sind als dem Leben. Doch diese Menschen bekommen durch eine Patientenverfügung auch in dieser Situation Gehör, wie Sünkeler erklärt:

„Ob Menschen während des Sterbeprozesses künstlich ernährt werden möchten, ob sie in einem anhaltenden komatösen Zustand durch künstliche Beatmung am Leben gehalten werden wollen oder nicht – über all das können sie selbst verfügen“, führt die stellvertretende ärztliche Direktorin der BDH-Klinik Braunfels aus.

Ein Anrufer aus Wetzlar möchte von der Ärztin wissen, wie eine Patientenverfügung aussehen muss. Sünkeler berät den 47-Jährigen: „Um solch eine Verfügung geltend zu machen, braucht es weder Notar noch Arzt.“ Lediglich die eigene Unterschrift sei bindend. Vorgedruckte Formulare gibt es kostenlos, beispielsweise bei den Maltesern. Es reiche aber auch ein Zettel mit selbstformulierten Wünschen eines Patienten.

An dieser Stelle mahnt Ingrid Sünkeler allerdings: „Schreibt ein Patient, er möchte niemals künstlich beatmet werden, schließt er diese Form der medizinischen Behandlung gänzlich aus, sollte er nicht ansprechbar sein.“

Es sei daher enorm wichtig, aufzusetzen, wann diese Bestimmung gilt. Richtig sei laut Sünkeler also eine Formulierung wie „Ich möchte im Wachkoma nicht künstlich beatmet werden.“

Um Angehörige zu entlasten rät Sünkeler zu einer Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht

Der Anrufer hakt nach: „Halten sich die behandelnden Ärzte denn auch gewissenhaft an meine Bestimmungen?“ Die Fachärztin für Neurologie versichert: „Die behandelnden Ärzte müssen sich bedingungslos nach der Patientenverfügung richten – tun sie das nicht, begehen sie im juristischen Sinn eine Körperverletzung.“

Eine Anruferin aus Gladenbach hat bereits eine Patientenverfügung, allerdings keine Vorsorgevollmacht. „Das ist beides enorm wichtig“, betont Sünkeler. „Die Angehörigen werden zum einen durch die Patientenverfügung entlastet, da sie keine Entscheidungen über konsequenzenreiche Behandlungen treffen müssen – das hat der Patient vorab in seinem Sinne getan.“ Zum anderen haben Ehepartner ohne Vorsorgevollmacht keine Entscheidungsgewalt, sollte ein Patient zeitweise nicht in der Lage sein, selbst zu entscheiden was geschieht. Ohne Patientenverfügung mutmaßen die Ätzte, was im Sinne des Patienten getan werden soll, so Sünkeler.