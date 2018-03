Paul Panzer macht es noch mal

Für die Show „Glücksritter - vom Pech verfolgt“ gibt es ab 17 Uhr noch Karten an der Abendkasse. Der Spaß kostet 40 Euro.

Was ist Glück? Wie findet man es und was muss man anstellen, damit es bleibt? Nach Freizeitwahn, Weltrettung und Evolution ist Paul Panzer nun in der philosophischen Königsklasse angekommen und möchte sich den wichtigen Fragen des Lebens widmen. Nach mehr als 13 Jahren in der deutschen Comedyszene und fünf Jahren erfolgreichen Comedy-Bühnen-Shows, tritt Panzer nun seine wahrscheinlich fantastischste Reise an.

Seine Ansichten und Schlüsse zum Thema „Glück“ sind jenseits der Norm: Warum die innere Mitte finden, wenn der Platz rechts auf dem Sofa noch frei ist? Warum „loslassen“, wenn man eh schon am seidenen Faden hängt? Warum ist weniger mehr, aber viel nicht Nichts? Ist die Abwesenheit von Pech schon Glück?

Paul Panzer widmet sich ebendiesen Fragen und bricht die Antworten virtuos herunter – und zwar auf den ganz normalen Wahnsinn seiner Familie, seines Alltags und den Mikrokosmos seiner Welt - mit Ehefrau Hilde, Sohn Bolle und Tochter Susaska. (red)