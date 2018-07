Peter Finke ist dem Gas auf der Spur

Von Weitem sieht es fast so aus, als würde er die Straße mit einem Staubsauger reinigen. Rund 1250 Kilometer des insgesamt 5000 Kilometer umfassenden Gasnetzes des kommunalen Energieversorgers werden allein in diesem Jahr auf diese Weise kontrolliert. In den kommenden Wochen ist Peter Finke in Gladenbach unterwegs. Für die EAM-Gruppe ist seine Tätigkeit eine wichtige Überwachungsmaßnahme der unterirdisch verlegten Gasleitungen.

Methangehalt wird analysiert

Und das erfolgt alles zu Fuß – das Gasspürgerät schiebt Peter Finke über den Boden vor sich her. Mittels der sogenannten Teppichsonde wird die Bodenluft über den in der Straße verlegten Gasleitungen angesaugt und auf möglichen Methangehalt analysiert. Auf dem Monitor, den der Gasspürer vor sich herträgt, können alle wichtigen Informationen abgelesen werden. Schon bei geringsten Gaskonzentrationen ertönt ein akustisches Signal.

Zusätzlich zu den Gasleitungen in der Straße werden auch die Anschlussleitungen zu den Häusern überprüft.

Dass nur selten eine Gaskonzentration festgestellt wird, freut vor allem Thomas Dreer, der beim regionalen Strom- und Gasnetzbetreiber für die regelmäßige Überprüfung des Erdgasnetzes verantwortlich ist: „Unser Erdgasnetz befindet sich in einem guten Zustand“, sagt Dreer. (red)