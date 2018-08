Herborn Claudia Sattler ist seit Juni neue Pfarrerin in Herborn. Offiziell eingeführt wird sie am Sonntag, 19. August, ab 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Herborn. Die 35-Jährige wird gemeinsam mit Pfarrer Andree Best an der Stadtkirche in Herborn tätig sein. (hjb)