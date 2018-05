Pferdenachwuchs bewundern

Eschenburg-Hirzenhain Am Samstag, 23. Juni, richtet der Pferdezuchtverein Lahn-Dill auf der Anlage der Pferdezucht Kohlhain, Schelde-Lahn-Straße 3 in Eschenburg, seine traditionelle Fohlenschau aus. Sie ist offen für alle Pferdezuchtverbände. Gleichzeitig findet die Qualifikation zum deutschen Fohlenchampionat statt, das am 14. und 15. Juli in Lienen veranstaltet wird. Nennungsschluss ist am 13. Juni Adresse: Christiane Alt, Kiefernweg 7, 57539 Etzbach, Tel. (02682) 967 666, Fax: (02682) 967 664.