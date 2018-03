Pferdezaun beschädigt

Biedenkopf-Katzenbach In der Nacht auf Dienstag, 27. März machten sich Unbekannte an einem Pferdezaun in der Ortsstraße zu schaffen. Die Randalierer schalteten laute Polizei die Stromzufuhr am Weidezaun aus, schnitten diesen auf und brachen zudem einen Holzpfosten ab. Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, (0 64 61) 9 29 50, entgegen. (red)