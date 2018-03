Pflanzenwelt erkunden

Treffpunkt ist um 15 Uhr im Eingangsbereich des Wildparks neben de. Kinderspielplatz. Der Tiergarten Weilburg bietet seinen Besuchern auf knapp 100 Hektar Fläche nicht nur ein reizvolles Spektrum an Wildarten in den weitläufigen Gehegen, sondern verfügt in seinen Waldbeständen, den Hutewaldrelikten sowie in den parkähnlichen Arealen über eine bemerkenswerte Vielfalt an Bäumen und Sträuchern.

Bei der vom Forstamtsleiter geführten Wanderung werden die Teilnehmer erstaunt sein, auf welche Laub- und Nadelbäume sowie Sträucher sie dort treffen. Es sind viele einheimische, aber auch eingeführte Pflanzenarten. Für die Teilnahme gelten die üblichen Eintrittspreise (6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder).

Die Wanderung findet außer bei Sturm bei jedem Wetter statt. (red)