Wetzlar „Physik in Aktion“ gab es für Mittelstufenschüler aus Wetzlar und Aßlar beim Besuch des Physik-Schülerlabors PiA der Liebig-Uni Gießen an der Goetheschule. PiA bietet die Möglichkeit, in Kleingruppen selbstständig Experimente durchzuführen. Der diesjährige Besuch war bereits der vierte des Schülerlabors an Wetzlars Oberstufengymnasium. Die angebotenen acht Zeitfenster an zwei Tagen waren in kürzester Zeit ausgebucht. (fst/Foto: Stühler)