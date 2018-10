Physiker erklären Licht und Laser

Was genau ist eigentlich Licht? Was ist Zeit? Wie funktioniert ein Laser? Und sind Kristalle nur schön oder auch nützlich? Wie kann man Unsichtbares sichtbar machen? Antworten auf diese Fragen soll die neue Vortragsreihe „Physik am Samstagmorgen“ des Fachbereichs Physik an der Universität Marburg geben.

Interessierte jeden Alters sind eingeladen, bei dieser Vortragsreihe einen neuen Blick auf Alltägliches zu wagen und ganz neue Welten kennenzulernen.

Physikalische Phänomene und Erfindungen werden allgemeinverständlich und durch spannende Experimente veranschaulicht. Geboten werde allerdings kein klassischer Experimentalvortrag, erklärte Mitorganisator Dr. Tobias Breuer. Im Mittelpunkt steht anstelle der Naturwissenschafts-Show die unterhaltsame Information. Die Idee, die dahintersteckt, ist eine Art „Studium generale light“. Die Vorträge sollen allgemeinverständlich sein und Lust auf Physik machen. Allerdings finden nicht jede Woche im Wintersemester Vorträge statt, sondern es werden fünf Vorträge im gesamten Semester angeboten.

Was ist Zeit und wie misst man sie?

Als Alternative zu Hausaufgaben, Gartenarbeit und Wochenendshopping gibt es an fünf Terminen jeweils eine Stunde lang samstags von 11 Uhr bis 12 Uhr im Großen Hörsaal des Fachbereichs Physik (Renthof 5) Einblicke in unsichtbare Welten oder Experimente zu Licht und Zeit. Den Auftakt macht am Samstag, 27. Oktober, Dr. Tobias Breuer mit einem Vortrag unter dem Titel „Was sind Kristalle und wofür braucht man sie?“ Auf Nachfrage erläuterte Breuer, dass Kristalle im Alltag viel häufiger vorkommen, als man denken könnte.

„Nahezu alle definierten Festkörper bestehen auch aus Kristallen“, sagt Breuer. So seien Kristalle beispielsweise dafür verantwortlich, dass Solarzellen funktionieren. Eine wichtige Rolle spielen Kristalle laut Breuer im Übrigen auch für Arzneimittel. Mindestens ebenso praxisnah wird es beim zweiten Thema der Vortragsreihe am 24. November ab 11 Uhr, ebenfalls im Großen Hörsaal. Dann wird Professor Heinz Jänsch, der Co-Organisator der Reihe, über das Thema „Was ist Zeit und wie kann man sie messen?“ referieren. Dabei erklärt er die Unterschiede in der Genauigkeit der Zeitmessung durch Uhren unterschiedlichster Art und erklärt, wieso auch die Geodatenbestimmungsmethode GPS ohne Zeitmessung überhaupt nicht funktionieren würde.

Und das sind die weiteren Termine der Vortragsreihe:

15. Dezember: Der Laser – Erfolgsgeschichte einer Erfindung der Physik“ (Dr. Jens Güdde)

19. Januar 2019: Sichtbar und voller Wunder – was ist Licht? (Professor Martin Koch)

9. Februar 2019: Unsichtbare Dinge sehen – Einblicke in ultrakleine Welten (Professorin Kerstin Volz)