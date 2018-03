Limburg Das Jahresprogramm 2018 der Pilgerstelle des Bistums Limburg liegt vor. Es informiert über Pilger- und Wallfahrten des Bistums, über Pilgerwege, Pilgerausweise und Fortbildungsangebote zum Pilgerbegleiter. Auch Pilgergottes­dienste und Netzwerktreffen sind aufgeführt. Die Pilgerfahrten gehen 2018 unter anderem nach Portugal, Israel, Budapest, Lourdes, Banneux oder Taizé. Aber auch vor der Haustür werden Pilger- und Wallfahrtstage angeboten. Zu bestellen ist das Jahresprogramm bei der Pilger­stelle des Bistums, Tel. (06431) 295489, per E-Mail an pilger­stelle(at)bistumlimburg.de sowie per Post an die Pilgerstelle des Bistums Limburg, Rossmarkt 4, 65549 Limburg. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.pilgern.bistumlimburg.de erhältlich. (red)