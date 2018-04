Limburg Das Jahresprogramm 2018 der Pilgerstelle des Bistums Limburg liegt vor. Es informiert über Pilger- und Wallfahrten des Bistums, über Pilgerwege, Pilgerausweise und Fortbildungsangebote zum Pilgerbegleiter. Auch Pilgergottesdienste und Netzwerktreffen sind aufgeführt. Die Pilgerfahrten gehen 2018 unter anderem nach Portugal, Israel, Budapest, Lourdes, Banneux oder Taizé. Aber auch vor der Haustür werden Pilger- und Wallfahrtstage angeboten. Zu bestellen ist das Jahresprogramm bei der Pilgerstelle des Bistums, (0 64 31) 29 54 89, per E-Mail an pilgerstelle@bistumlimburg.de sowie per Post an die Pilgerstelle des Bistums Limburg, Rossmarkt 4, 65549 Limburg.