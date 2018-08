Piloten haben den Löscheimer im Blick

Dazu hatte sich die Modellfluggruppe Goldener Grund wieder unzählige Höhepunkte einfallen lassen: Mit spektakulären Trainingsflügen, wunderbaren Showeffekten, Pilotengeschick, Hubschrauber-Rundflügen in Originalgröße, einer vielfältigen Modellausstellung, Hüpfburg für die jüngeren Kinder und leckeren „Römberger“- Grillfleisch-Brötchen starteten sie ihre bekannte Modellflugveranstaltung.

In diesem Jahr hatten sich 127 Piloten angemeldet. Und Hunderte Zuschauer konnten etwa 200 verschiedene Flugmodelle und Modellarten bewundern. Doch 2018 gingen die 48. Modellflugtage nur mit Fluggeräten ohne Pyrotechnik über die Bühne.

„Das Thema Sicherheit hat in jedem Jahr eine große Priorität. Dieses Jahr gab es zusätzliche Vorschriften von der Feuerwehr wegen der aktuellen Hitzeperiode und der Brandgefahr in diesem Sommer“, erklärte Pressesprecher und stellvertretender Vorsitzender Stefan Ebener.

Das bedeutete, dass neben der fehlenden Pyrotechnik auch das große Feuerwerk bei der Nachtflugshow am Samstagabend ausfiel. Doch der Lichteffekte tat das keinen Abbruch. Es war eben alles ein bisschen leiser als sonst.

Außerdem standen neben dem Vereinsheim ein Rettungswagen, ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, ein 18 000-Liter-Fass mit Wasser und ein Traktor mit einem Grummet, der bei einem Feldbrand schnell den Brand durch das Umgraben löschen kann.

In unmittelbarer Nähe der ausgedörrten Flugpiste standen überall blaue Wassereimer für die Flugleitung und Piloten, um einen kleinen Modellbrand schnell löschen zu können.

Allerdings ging das großangelegte Event ohne Zwischenfälle und mit ganz viel Flugsportkönnen vorüber. Zusätzlich wurde eines der westlichen Windkrafträder wieder angehalten, um störende Luftströme oder Unfälle zu vermeiden.

Bei den Flugvorführungen fehlten auch Walter und Toni Eichhorn nicht mit ihren manntragenden historischen Jagdtrainern „North America T-6, Bj.1940“ und erstmalig der leistungsstärkeren „North America T-28, Bj.1950“.

Zuvor kündigte die Flugleitung den 25-jährigen talentierten Modellflugpiloten Alexander Schiegg aus Elz an. Er schaffte es, mit seiner schnellen und leistungsstarken „Natrix Pantech“ fulminante Flugmanöver an den Himmel zu zaubern.

„Das ist alles nur Trainingssache“, gibt sich der Modellflugliebhaber vom heimischen Verein bescheiden. Im Alter von sieben bis acht Jahren begleitete er seinen Vater, selbst Modellflugpilot, gerne auf die Flugshows, schaute sich dort das ein oder andere ab. Außerdem beschäftigte er sich zu Beginn auch ganz viel mit PC-Simulationen, um an seiner Flugtechnik zu feilen.

Der Gastgeber und die Bocholter Gäste besuchen sich seit 1988 gegenseitig an den festen Flugtagen

Erwähnenswert ist auch, dass seit nunmehr genau 30 Jahren eine enge Freundschaft zu der Modellfluggruppe Bocholt an der niederländischen Grenze besteht. Der Gastgeber und die Bocholter Gäste besuchen sich demnach seit 1988 gegenseitig an den festen Flugtagen. Einige von ihnen campten sogar auf dem Römberg-Gelände direkt neben dem Flug- und Ausstellungsplatz. Es gab auch viele erfahrene Kunstflugpiloten darunter. Zum Beispiel Pilot Lukas Bißlich, der gerade für seine Firma frisch von einer spektakulären Flugshow in Indiana zurückgekommen ist. Im Gepäck hat er zwei Prototypen: einen 700er Nitrohubschrauber und einen 600er Elektrohubschrauber.

Aber auch Arnd Weikamp aus Bocholt ist wieder mit dabei. Er fliegt schon seit 20 Jahren im Flugsport und seine jüngste Erwerbung ist ein 15 Jahre alter Modellnachbau der „Hawkas Tempest“, die im Zweiten Weltkrieg von der Royal Air Force gegen die deutsche Messerschmitt eingesetzt wurde. Es war ein sehr schnelles Jagdflugzeug in niedrigen und mittleren Höhenlagen. „Das Schwierigste bei dieser Modellmaschine ist die genaue Temperaturenkontrolle des Motors während des Showfluges“, verrät der Experte.