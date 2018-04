Pistenspaß, Schnee und gutes Wetter

Aßlar Rund 30 Skibegeisterte im Alter von 16 bis 26 Jahren haben kürzlich eine Woche im Skigebiet Ischgl/Samnaun verbracht. Viel Schnee, perfekte Pisten und ein Funpark mit Luftsprungkissen sorgten für Abwechslung und gute Laune. Auch das Hotel in Pfunds ließ keine Wünsche offen und überzeugte dank einer hervorragenden Küche sowie des vorhandenen Schwimmbads. Zwei Betreuer kümmerten sich um die Organisation vor Ort. An einer weiteren Fahrt des Clubs nahmen 18 Personen teil. Damit wächst diese nach und nach zu einer Familienfreizeit heran. Im aus den Vorjahren bereits bekannten Gasthof in Pfalzen fühlten sich die Teilnehmer auch in diesem Jahr wohl. Die für die Jahreszeit ungewöhnlich guten Schneeverhältnisse ermöglichten tägliches Pistenvergnügen. Die mitgereisten Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren wurden von zwei Übungsleitern betreut und machten täglich große Fortschritte. Nach anstrengenden Skitagen sorgten Sauna und Schwimmbad für Ruhe und Ausgleich. (red/Foto: privat)