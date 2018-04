Planung für Stadtfest läuft

Biedenkopf Mit den Vereinen und Gruppen wollen die Organisatoren des Biedenkopfer Stadtfestes mit der Planung fortfahren. Das Stadtfest findet vom 27. bis 29. Juli um den Marktplatz statt. Die Verantwortlichen laden alle interessierten Vereine und Gruppen zu einem zweiten Treffen ein für Montag, 16. April, um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Biedenkopf (Hainstraße 63). Gesprochen werden soll unter anderem über die Gestaltung der kulturellen Beiträge auf der Hauptbühne am Samstag- und Sonntagmittag und über die Teilnahme an der Vereinsstraße am Sonntagnachmittag. Weitere Infos per E-Mail an kultur(at)biedenkopf.de. (red)