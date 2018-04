Platz für Mountainbiker suchen

Einstimmig sprach sich das Parlament für einen Prüfantrag der SPD aus. Der Magistrat soll nun klären, ob jungen Mountainbikern ein Trainingsparcours – ähnlich dem „Pump n’ Jump Track“ in Günterod – in der Kernstadt oder im näheren Umfeld zur Verfügung gestellt werden kann. Außerdem sollen die Kosten für eine solche Anlage mit Sprüngen, Wellen und Kurven ermittel werden. Stadtjugendpfleger Karl Nickel hatte im Vorfeld eine Summe von rund 17 000 Euro (inklusive Umzäumung) genannt.

Mit dem Wunsch nach einem Trainingsparcours waren rund 25 Jugendliche aus dem Stadtgebiet vor einigen Monaten an die Öffentlichkeit getreten. In Frage käme dafür laut Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) vielleicht ein Gelände oberhalb der Sportanlage der Europaschule. Die etwa 8000 Quadratmeter große Fläche gehört dem Land Hessen. Das schließe zwar einen Grundstücksverkauf an die Stadt aus, eventuell sei aber eine Verpachtung möglich, so Kremer. Bis Juli erwartet er Details von der Hessischen Landgesellschaft. (mi)