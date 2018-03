Plötzlich Lehrer: So funktioniert Seiteneinstieg

Damit reagieren die Behörden auf den wachsenden Lehrermangel. Wie das genau funktioniert, ist allerdings laut GEW von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Ein Überblick – Quer- oder Seiteneinstieg: Quer- und Seiteneinstieg sind nicht das Gleiche, auch wenn manche Bundesländer die Begriffe synonym verwenden. Von Quereinsteigern spricht man, wenn jemand ohne Lehramtsstudium in den sogenannten Vorbereitungsdienst geht – das Referendariat also.

Seiteneinsteiger dagegen fangen sofort an, als Lehrer zu arbeiten, begleitet in der Regel durch Seminare, Unterrichtsbesuche oder Mentoren-Programme. Nicht in allen Bundesländern gibt es beide Varianten. Voraussetzungen: Ein Lehramtsstudium brauchen Quer- und Seiteneinsteiger nicht, einen Hochschulabschluss aber in der Regel schon – und oft auch passend zu dem Fach, das sie unterrichten wollen.

Manche Bundesländer setzen außerdem gewisse Noten voraus oder verhängen eine Altershöchstgrenze: In Hessen etwa dürfen Quereinsteiger nicht älter als 40 sein.

Schulform: Ein Quer- oder Seiteneinstieg ist meist nur da möglich, wo es Mängel gibt: In manchen Bundesländern geht das also nur an Berufs- und Grundschulen, die besonders händeringend nach Lehrkräften suchen.

Andere Bundesländer suchen unabhängig von der Schulform nur nach Lehrern für bestimmte Fächer, Naturwissenschaften etwa.

Wer wo wie einsteigen kann, ändert sich dabei ständig – teils sogar von Halbjahr zu Halbjahr.

Bezahlung und Karriere: Quer- und Seiteneinsteiger sollen keine Aushilfen sein, sondern eine ganz reguläre Lehrerkarriere machen. Deshalb werden sie in der Regel so bezahlt wie andere Lehrer auch, Seiteneinsteiger landen je nach Land und Schulform meistens in den Entgeltgruppen 11 bis 13 des jeweiligen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst.

Je nach Bundesland ist kurz- bis mittelfristig auch eine Verbeamtung möglich.

(dpa/tmn)