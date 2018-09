Politikerin besucht Pflegedienst

Auf Polizei und Stadtwerke in Herborn folgte die in Braunfels stationierte ambulante Tagespflege „pro GSP Ambulanter Pflegedienst Yvonne Ziegler & Annette Abramow“. Waschen, Strümpfe anziehen, Bett frisch beziehen, Küche aufräumen, Verbandswechsel, Insulin spritzen und einfach mal für die Menschen da sein und sich mit ihnen unterhalten – die Abgeordnete erhielt einen Einblick in die vielfältigen Aufgabengebiete der ambulanten Pflege und packte fleißig an. „Das war ein guter Praktikumstag“, sagte Inhaberin Yvonne Ziegler. Schmidt und Ziegler tauschten sich über die Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege aus. „Ich habe viel gelernt. Vor allem über den respektvollen Umgang mit den Kunden. Ich nehme die Erfahrungen des heutigen Tages mit in meine politische Arbeit“, so Dagmar Schmidt.

Steigende Einsamkeit im Alter

„Menschen, die in der Pflege tätig sind, verdienen unseren Respekt und unseren Dank. Gleichzeitig müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit der steigenden Einsamkeit im Alter als Gesellschaft umgehen.“ Ziegler erklärte, dass oft nur die allernötigsten Tätigkeiten gezahlt werden und der zwischenmenschliche Kontakt dadurch zu kurz komme. Annette Abramov und Yvonne Ziegler arbeiteten beide früher im Altenpflegeheim und haben sich 2013 mit dem ambulanten Pflegedienst selbstständig gemacht. „Uns ist der Umgang mit den Menschen wichtig. Wir sind der Überzeugung, dass es bei der Pflege nicht nur um das körperliche Wohl geht.“ (red)