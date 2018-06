Polizei setzt neue Maschinen ein

Die zwei neuen Polizei-Motorräder (Foto: Valentin) sind mit Videokameras ausgerüstet, die die Verstöße anderer Fahrer dokumentieren und so Beweise sammeln, erklärte Polizeihauptkommissar Markus Schaaf beim Einsatz an der Zollbuche. Das Einsatzspektrum der Maschinen sei vielfältig und reiche von Verstößen gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen bis hin zu gefährlicher Fahrweise.

Gerade dafür sei der Bereich an der Zollbuche bekannt, erklärte Schaaf. Denn die kurvenreiche Strecke zieht Motorradfahrer auch aus anderen Bundesländern an. Bis vor einigen Jahren gab es dort sogar eine richtige Rennszene, wie noch heute Markierungen auf dem Asphalt belegen.

„Das hat sich zum Glück gebessert, seitdem die Parkplätze an beiden Seiten der Straße während der Motorradsaison geschlossen werden“, betonte der Polizeihauptkommissar.

Dort hatten sich die Biker nämlich regelmäßig getroffen und richtige Events gefeiert, bei denen auch schon einmal kräftiger aufs Gaspedal getreten wurde und die Fahrweise mitunter auch eine Gefährdung für den anderen Verkehr darstellte.

Schon in den ersten 20 Minuten sind fünf Fahrer zu schnell und einer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Grundsätzlich gehe es der Polizei nicht darum, mit den beiden neuen Motorrädern normale Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden, bei denen die Fahrer mal 10 oder auch 20 Stundenkilometer zu schnell gefahren seien, betonte Thorsten Samsa, Leiter des regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf.

„Uns geht es mehr um hohe Überschreitungen und vor allem halsbrecherische Fahrweise“, erläuterte Samsa weiter. Denn durch solche Fahrweisen gefährdeten die Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Wie gerne die Strecke an der Zollbuche dafür genutzt wird, sehr schnell zu fahren, wurde bei der Verkehrskontrolle schon in den ersten 20 Minuten deutlich. Allein in dieser vergleichsweise kurzen Zeit haben die die Beamten schon fünf Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsverstößen im Anzeigenbereich – also über 120 Stundenkilometer – ertappt.

Die lange Gerade aus Richtung Oberweidbach verleite aber auch viele Kraftfahrer – Autos wie Motorräder – dazu, schneller als erlaubt zu fahren, sagte Polizeihauptkommissar Schaaf. Deswegen gelte diesem Bereich die erhöhte Aufmerksamkeit der Polizei.

Darüber hinaus kontrollierten die Beamten an diesem Tag aber auch den allgemeinen Zustand der Krafträder, die an der Zollbuche unterwegs waren. Deshalb kam es durchaus auch vor, dass die Polizisten Motorradfahrer herauswinkten, die zuvor weder zu schnell gefahren waren noch durch gefährliche Fahrweise aufgefallen waren.

Bei ihnen überprüften die Polizisten, ob die Maschinen technisch in Ordnung waren und ob die Fahrer alle nötigen Dokumente besaßen.

Auch bei diesen Kontrollen landeten die Polizeibeamten übrigens gleich zu Beginn an der Zollbuche einen Treffer: Sie zogen einen Fahrer aus dem Verkehr, der keinen gültigen Führerschein besaß.