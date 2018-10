Polizeichor gibt Konzert

Beginn ist um 17 Uhr in der Evangeliumshalle in Wehrda. Zu Gast sind auch der Polizeichor Lahr (Schwarzwald) sowie das Sinfonische Blasorchester des VfL Marburg unter Leitung von Steffen Karber. Außerdem treten Klavierschüler der Musikschule Marburg auf.

Karten für das Konzert kosten 15 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es bei der Tourist-Info in Marburg (Biegenstraße 15), an der Pforte der Polizeidirektion (Raiffeisenstraße 1) und der Oberstadtwache (Am Markt). Restkarten gibt es an der Abendkasse. (red)